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Головне за день: Ситуація біля Новомихайлівки. Бойові гелікоптери на «Азовсталі»

04 березня 2024, 23:31

Головне за день: Ситуація біля Новомихайлівки. Бойові гелікоптери на «Азовсталі»

Суспільство

 В окупованому Донецьку «виборча дільниця» № 199 носитиме ім'я вбитого голови угруповання «ДНР» Олександра Захарченка.

У Луганську замінували автомобіль так званого завідувача військової кафедри Луганського державного університету та колишнього бойовика у «ЛНР» Віталія Кисельова. Самого Кисельова на цей момент у машині не було. За інформацією ТАСС, під машиною Кисельова виявили близько 600 грамів вибухівки. Проводиться перевірка, підозрюваних шукають.

Бойові дії

В угрупуванні «ДНР» заявили, що в Донецьку Кіровському районі на вулиці Жарикова через підрив міни «Пелюсток» поранено чоловіка 1995 року народження. Стверджується, що з літа 2022 від таких мін постраждали 149 осіб, серед яких десять дітей.

Мешканець Луганська зазнав тяжких поранень, підірвавшись на вибуховому пристрої на березі річки Сіверський Донець у Слов'яносербському районі, заявили у «МВС ЛНР». Постраждалого 1961 року народження було госпіталізовано у неконтактному стані з діагнозом мінно-вибухова травма, неповна травматична ампутація правої стопи, відкритий перелом п'яткової та обох кісток гомілки праворуч, множинні осколкові поранення.

Російські окупанти використовують територію «Азовсталі» як плацдарм для розміщення своїх бойових гелікоптерів, повідомили у партизанському русі «АТЕШ».

Армія РФ зосереджує дуже значні резерви в районі Новомихайлівки на Новопавлівському напрямку, повідомив начальник відділу зв'язків із громадськістю ОСГВ «Таврія» Дмитро Ліховий. За його словами, станом на зараз Новопавлівське — один із «гарячих» напрямків на фронті, росіяни перекидають на цей напрямок підкріплення, щоби взяти село.

На Таврійському напрямку українські військовослужбовці не допустили втрати рубежів та позицій, вони продовжують тримати оборону, повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

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