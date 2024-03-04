В оккупированном Луганске заминировали автомобиль бывшего командира боевиков «ЛНР» Виталия Киселева

Виталий Киселев. Фото из открытых источников

Автомобиль так называемого заведующего военной кафедрой Луганского государственного университета и бывшего боевика в «ЛНР» Виталия Киселева заминировали.

По данным российского телеграм-канала Shot, накануне под черной «Тойотой Лэнд Крузер» Киселева обнаружили устройство с электронным детонатором и белым веществом. Самого Киселева в этот момент в машине не было.

По информации ТАСС, под машиной Киселева обнаружили около 600 грамм взрывчатки.

Для разминирования вызвали несколько саперов, территорию оцепили. Эвакуация ближайших к машине домов не проводилась. Проводится проверка, подозреваемых ищут.

Виталий Киселев в прошлом — один из командиров боевиков «ЛНР», полковник «Народной милиции ЛНР» в отставке, известный под позывным «Коммунист».

После участия в боевых действиях стал советником главы «МВД ЛНР». На данный момент является заведующим военной кафедрой «Луганского государственного университета».