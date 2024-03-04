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В оккупированном Луганске заминировали автомобиль бывшего командира боевиков «ЛНР» Виталия Киселева

04 марта 2024, 12:55

В оккупированном Луганске заминировали автомобиль бывшего командира боевиков «ЛНР» Виталия Киселева

Виталий Киселев. Фото из открытых источников Виталий Киселев. Фото из открытых источников

Автомобиль так называемого заведующего военной кафедрой Луганского государственного университета и бывшего боевика в «ЛНР» Виталия Киселева  заминировали.

По данным российского телеграм-канала Shot, накануне под черной «Тойотой Лэнд Крузер» Киселева обнаружили устройство с электронным детонатором и белым веществом. Самого Киселева в этот момент в машине не было.

По информации ТАСС, под машиной Киселева обнаружили около 600 грамм взрывчатки.

Для разминирования вызвали несколько саперов, территорию оцепили. Эвакуация ближайших к машине домов не проводилась. Проводится проверка, подозреваемых ищут.

Виталий Киселев в прошлом — один из командиров боевиков «ЛНР», полковник «Народной милиции ЛНР» в отставке, известный под позывным «Коммунист».

После участия в боевых действиях стал советником главы «МВД ЛНР». На данный момент является заведующим военной кафедрой «Луганского государственного университета».

 

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