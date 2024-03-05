В Днепропетровской области сбили управляемую авиационную ракету Х-59

В Криворожском районе Днепропетровской области силы ПВО сбили управляемую авиационную ракету Х-59, информирует Воздушное командование «Восток».



Удачную работу противовоздушной обороны подтвердил и глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.



«Снова "минус" ракета над Криворожским районом! Ее сбили наши защитники неба. Спасибо ВК "Восток" за отличную работу и круглосуточную защиту!», — написал он.



Вчера, 4 марта 2024 года, также после обеда в Днепровском районе Днепропетровской области силы ПВО уничтожили управляемую авиационную ракету Х-59.