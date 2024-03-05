У Дніпропетровській області збили керовану авіаційну ракету Х-59

У Криворізькому районі Дніпропетровської області сили ППО збили керовану авіаційну ракету Х-59, повідомляє Повітряне командування «Схід».



Вдалу роботу протиповітряної оборони підтвердив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.



«Знову "мінус" ракета над Криворізьким районом! Її збили наші оборонці неба. Дякую ПвК "Схід" за відмінну роботу і цілодобовий захист!», - написав він.



Учора, 4 березня 2024 року, також по обіді в Дніпровському районі Дніпропетровської області сили ППО знищили керовану авіаційну ракету Х-59.