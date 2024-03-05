Экс-глава запрещенной в Украине ОПЗЖ Виктор Медведчук добивается возвращения к нему украинского гражданства, депутатского мандата, ранее — адвокатского свидетельства. Об этом говорится в расследовании hromadske.



10 января 2023 года президент Владимир Зеленский лишил Виктора Медведчука гражданства.



Издание hromadske обнаружило, что месяц спустя, 20 февраля 2023 года, он обратился в Верховный суд с требованием вернуть ему и его бывшим коллегам украинские паспорта.



Медведчук утверждает, что указ президента о прекращении его гражданства был «незаконным, безосновательным, произвольным и принятым с нарушением норм Конституции Украины».



В марте 2023 года Верховный суд принял исковое заявление и открыл производство по делу — заседания по нему продолжаются до сих пор.



Вместе с тем экс-лидер ОПЗЖ пытается вернуть себе депутатский мандат и избавиться от экономических санкций, введенных СНБО еще в 2021 году, следует из расследования.



Ранее Медведчук тоже пытался восстановить через суд свое адвокатское свидетельство. Однако в феврале 2024 года Киевский окружной административный суд ему в этом отказал.



Сейчас Медведчук вместе с женой живет в России, куда его отдали в рамках обмена на украинских военных в сентябре 2022 года.