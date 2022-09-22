Медведчука передано російській стороні в рамках обміну

Народного депутата та одного з лідерів забороненої в Україні партії ОПЗЖ Віктора Медведчука було передано російській стороні в рамках обміну полоненими. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на джерела.



Пізніше обмін Медведчука підтвердив представник Служби безпеки України під час брифінгу, який транслювався в ефірі телемарафону.



Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що українська сторона обміняла 200 військовослужбовців на Медведчука, «який уже дав усі можливі свідчення слідству». «А 5 героїв-командирів "Азовсталі" — на 55 російських полонених, які не мають для нас жодного інтересу», — додав Єрмак.



Всього з полону було повернено 215 чоловік, включаючи 10 іноземців.