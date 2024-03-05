Медведчук добивається повернення йому громадянства України та мандату — ЗМІ

Екс-глава забороненої в Україні ОПЗЖ Віктор Медведчук добивається повернення до нього українського громадянства, депутатського мандату, раніше адвокатського свідоцтва. Про це йдеться у розслідуванні hromadske.



10 січня 2023 року президент Володимир Зеленський позбавив Віктора Медведчука громадянства.



Видання hromadske виявило, що через місяць, 20 лютого 2023 року, він звернувся до Верховного суду з вимогою повернути йому і його колишнім колегам українські паспорти.



Медведчук стверджує, що указ президента про припинення його громадянства був «незаконним, безпідставним, довільним та прийнятим із порушенням норм Конституції України».



У березні 2023 року Верховний суд прийняв позовну заяву і відкрив провадження у справі — засідання щодо неї тривають і досі.



Водночас екс-лідер ОПЗЖ намагається повернути собі депутатський мандат і позбутися економічних санкцій, запроваджених РНБО ще 2021 року, випливає з розслідування.



Раніше Медведчук також намагався поновити через суд своє адвокатське свідоцтво. Однак у лютому 2024 року Київський окружний адміністративний суд йому відмовив.



Наразі Медведчук разом із дружиною живе в Росії, куди його віддали у рамках обміну на українських військових у вересні 2022 року.