Рада лишила депутатских мандатов Медведчука, Козака, Деркача, Аксенова  и Кузьмина

Сегодня Верховная Рада лишила депутатского мандата Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача, Андрея Аксенова и Рената Кузьмина. Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк.



«Рада лишила мандатов из-за потери гражданства Виктора Медведчука — 320 за, Тараса Козака — 317 за, Андрея Деркача — 314 за, Рината Кузьмина — 319 за, по собственному заявлению Андрея Аксенова — 294 за», — написал Железняк в своем Telegram-канале.



Андрей Аксенов был избран депутатом парламента по результатам выборов в округе №50 в Донецкой области 28 марта 2021 года. На тот момент он являлся мэром Доброполья.



По информации «Радио Свобода», СБУ за 10 дней до довыборов сообщила ЦИК, что кандидат в народные депутаты Андрей Аксенов имеет российский паспорт, и попросила принять меры в связи с этой информацией. В ЦИК подтвердили, что письмо от спецслужбы действительно получали, но отметили, что реагировать не имели оснований.





До своего избрания мэром Доброполья в 2015 году Аксенов был главой поселка Новодонецкое, где 11 мая 2014 года прошел сепаратистский псевдореферендум. В то время Аксенов делал пророссийские заявления и, возможно, участвовал в организации «референдума».



Также Аксенов известен тем, что в 2018 году его объявляли в розыск за подделку документов и коррупцию, а сам он якобы скрывался в аннексированном Россией Крыму. Аксенов тогда утверждал, что лечил онкологию в Германии, а в Крым ездил на медицинскую консультацию.