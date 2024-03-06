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Під Авдіївкою Третя штурмова бригада знищила артбатарею окупантів

06 березня 2024, 11:20

Під Авдіївкою Третя штурмова бригада знищила артбатарею окупантів

Під захопленою Авдіївкою Донецької області військовослужбовці Третьої окремої штурмової бригади знищили артбатарею російських окупантів. Про це повідомили у пресслужбі 3-ї ОШБ.

«Третя штурмова знищила артбатарею ворога під Авдіївкою. Під час нічного обльоту на околицях міста було зафіксовано розміщення чотирьох ворожих гаубиць Д-30 та ще двох Д-20», — йдеться у повідомленні.

У відомстві уточнили, що вранці ствольна артилерійська батарея росіян була пікетована та успішно знищена за допомогою ударних FPV-дронів.

Раніше ми писали, що 17 лютого головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські військові вийшли з Авдіївки. За словами представників командування, військові вийшли на заздалегідь підготовлені позиції.

Військовий армії РФ Андрій Морозов (Мурз), який воює в Україні з 2014 року, скоїв самогубство після того, як начальство змусило його видалити зі свого Telegram-каналу пост про реальні втрати російської армії в боях за Авдіївку .

За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, російській армії вдалося захопити Авдіївку, зокрема, внаслідок військової підтримки Ірану та КНДР, а також завдяки нарощуванню власного виробництва та мобілізації.

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