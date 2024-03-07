Канцлер Германии хочет мирных переговоров Украины и России — Politico

Канцлер Германии Олаф Шольц, вероятно, хочет, чтобы Украина согласилась на мирные переговоры с Российской Федерацией. Об этом сообщило американское издание Politico.

В ФРГ считают, что секретом отношений с Россией является общение через диалог. Издание отметило, что нежелание Шольца идти ва-банк для Украины и передавать дальнобойные ракеты Taurus свидетельствует о том, что его конечной целью является то, чтобы Украина согласилась на мирные переговоры раньше, чем позже.

«В этом отношении немцам на руку играет отказ республиканцев в Конгрессе США продвигать очередной пакет помощи Украине», — говорится в публикации.

Кроме этого, рейтинг Шольца является самым низким в истории для канцлера. Однако единственная сфера, в которой Олаф Шольц имеет хороший рейтинг среди немцев — это его отношение к Украине. В частности, согласно опросу, около 20% немцев считают, что их страна должна делать больше для военной помощи Украине, тогда как 40% убеждены, что Берлин прислал достаточное количество оружия, еще 40% думают, что «это зашло слишком далеко».

Журналисты рассказали, что подход Германии по предоставлению Украине помощи характеризуется выражением: «слишком много, чтобы умереть, слишком мало, чтобы выжить». Берлин уже предоставил военную помощь Киеву на сумму около 17,7 миллиарда евро.

Ранее сообщалось, что заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на Всемирном фестивале молодежи 4 марта заявил, что нынешние власти Украины вряд ли способны на конструктивные переговоры. Поэтому Москва сможет сесть за стол переговоров только с новым украинским руководством.