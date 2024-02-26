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Шольц виступив проти постачання Україні ракет Taurus

26 лютого 2024, 16:25

Шольц виступив проти постачання Україні ракет Taurus

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре виступив проти постачання Україні далекобійних ракет Taurus. На його думку, це може втягнути його країну у війну із Росією, пише RND.

«Ми в жодному разі не повинні бути пов'язані з цілями, яких досягає ця система (мова про дальність ракет Taurus — ред.). Тому це не на порядку денному. Ця ясність також потрібна. Мене дивує, що деякі люди зовсім не хвилюються, вони навіть не замислюються над тим, чи може те, що ми робимо, у якомусь сенсі привести до участі у війні», — сказав Шольц.

Він пояснив, що ракети Taurus — це зброя дуже далекої дії, і те, що роблять англійці та французи щодо контролю за цілями, неможливо зробити в Німеччині.

Шольц зазначив, що він дуже роздратований відсутністю балансу між тим, що дійсно потрібно зараз, та дискусією про Taurus.

«Чого не вистачає Україні, так це боєприпасів на всі можливі довжини та відстані, але не принципово з Німеччини», — зазначив він.

Нагадаємо, багато хто в Німеччині вважає, що відмова канцлера постачати Україну крилатими ракетами великої дальності пояснюється його побоюванням, щоб ЗСУ не почали обстрілювати ними Москву.

Раніше Бундестаг підтримав проєкт резолюції з рекомендацією для уряду Німеччини розпочати постачання далекобійних ракет Taurus Україні.

20 лютого стало відомо, що партія урядової коаліції Німеччини вже підготувала пропозицію щодо озброєння для України, в якій згадуються надання далекобійних систем.

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військова допомога ракети taurus

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