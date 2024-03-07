Канцлер Німеччини хоче мирних переговорів України та Росії — Politico

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, напевно, хоче, щоб Україна погодилася на мирні переговори з Російською Федерацією. Про це повідомило американське видання Politico.

У ФРН вважають, що секретом відносин із Росією є спілкування через діалог. Видання зазначило, що небажання Шольца йти ва-банк для України та передавати далекобійні ракети Taurus свідчить про те, що його кінцевою метою є те, щоб Україна погодилася на мирні переговори раніше, ніж пізніше.

«У цьому плані німцям на руку грає відмова республіканців у Конгресі США просувати черговий пакет допомоги Україні», — йдеться у публікації.

Окрім цього рейтинг Шольца є найнижчим в історії для канцлера. Однак єдина сфера, в якій Олаф Шольц має добрий рейтинг серед німців, — це його ставлення до України. Зокрема, згідно з опитуванням, близько 20% німців вважають, що їхня країна має робити більше для військової допомоги Україні, тоді як 40% переконані, що Берлін надіслав достатню кількість зброї, ще 40% вважають, що «це зайшло надто далеко».

Журналісти розповіли, що підхід Німеччини щодо надання Україні допомоги характеризується виразом: «надто багато, щоб померти, надто мало, щоб вижити». Берлін уже надав військову допомогу Києву на суму близько 17,7 мільярдів євро.

Раніше повідомлялося, що заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв на Всесвітньому фестивалі молоді 4 березня заявив, що нинішня влада України навряд чи здатна на конструктивні переговори. Тому Москва зможе сісти за стіл переговорів лише з новим українським керівництвом.