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Можуть змінити хід війни: у чому особливості німецьких ракет Taurus і коли Україна їх отримає

Новини Донбасу
22 серпня 2023, 12:15

Можуть змінити хід війни: у чому особливості німецьких ракет Taurus і коли Україна їх отримає

Крилата ракета Taurus KEPD 350. Фото: MBDA Крилата ракета Taurus KEPD 350. Фото: MBDA

Тривають дискусії щодо передачі Збройним силам України німецьких далекобійних ракет Taurus. Україна зробила запит в уряд Німеччини, ключові парламентські фракції домовилися про передачу, проте офіційного рішення Бундестагу наразі немає. За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, ця зброя необхідна Києву, аби швидше завершити війну. У чому особливості Taurus і як вони можуть допомогти українським військовим — розбиралися «Новини Донбасу».

Що відомо про Taurus?

Військові експерти зазначають, що це, по суті, аналог франко-британської крилатої ракети класу «повітря-земля» Storm Shadow (вона ж SCALP EG), яка вже є на озброєнні української армії. Німецько-шведська Taurus призначена для знищення важливих, поглиблених стаціонарних цілей, захищених засобами протиповітряної оборони. 

Розробка зброї почалася 1994-го, на базі авіаційної касети DWS39. Над цим працювали компанія Taurus Systems GmbH спільно з MBDA Deutschland і шведською компанією Saab Bofors Dynamics AB. На початку початку передбачалося створення кількох варіантів для ураження високозахищених малорозмірних цілей і площадних наземних. 

У 1999-му здійснили перший випробувальний запуск зброї, а в 2004-му Taurus взяли на озброєння. 

Для своїх Повітряних сил Берлін замовив 600 бойових і 14 навчальних ракет. Коштує одна одиниця близько 950 тисяч євро. 

Першим іноземним замовником зброї стала Іспанія, яка законтрактувала в листопаді 2004-го року KEPD 350 для літаків EF-18A і Eurofighter Typhoon.

Вражає цілі на 500 км: у чому особливості Taurus?

Дальність дії — трохи більша, ніж у франко-британського аналога, максимальна — 500 км. При цьому експортують виробники дещо іншу модифікацію, 350K-2, дальність якої — 300-400 км. 

Є й інші особливості, що відрізняють німецьку розробку. Одна з них — сучасна, високоефективна навігація і система самонаведення з трьох підсистем:

  1. IBN — навігація, заснована на зображенні.
  2. TRN — навігація за еталоном ландшафту.
  3. MIL-GPS — глобальна система позиціонування.

Використання такої системи наведення дає змогу зброї долати великі відстані без підтримки GPS.

Як зазначає авіаційний експерт Валерій Романенко, жодні перешкоди, або, наприклад, задимлення на Кримському (Керченському) мосту не завадили би ракеті з високою точністю вдарити по цьому об'єкту. А у Storm Shadow у такій ситуації вже могли б виникнути труднощі. 

«У Taurus перед польотом закладається цифрова карта маршруту, і в певних точках, а практично на більшій частині маршрутів, ракети сканують поверхню під собою та звіряють її з картинками, які містяться в бібліотеці, в пам'яті. У разі будь-яких відхилень у навігаційну систему вводяться поправки, і вона повертається на правильну траєкторію», — пояснив Романенко.

Орієнтація ракети біля. Кадр із відео

Технічні параметри:

  • вага — 1400 кг;
  • довжина — 5 м;
  • маса фугасного заряду разом із корпусом — 400 кг;
  • максимальна дальність ураження — 500 км;
  • швидкість польоту — 0,6-0,95 маха.

Ракета спеціально розроблена для ефективного проникнення через бетон і важкі ґрунти. До поглибленої цілі доставляється основний заряд — до 56 кг вибухової речовини. Маса бойової частини разом із зарядами в корпусі — до 480 кг.

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Запускають із літаків на кшталт Panavia Tornado, Eurofighter Typhoon, Saab JAS 39 Gripen, McDonnell Douglas F/A-18 Hornet та інші. В Україні для цих цілей можуть служити Су-24М зі спеціальними пристосуваннями.

Ще одна особливість німецько-шведської розробки — система підриву бойової частини: вона здатна програмуватися на повітряний або підземний підрив. У разі повітряного підриву обидва заряди вибухають одночасно.

Зброя для визволення Криму

Низка військових експертів упевнені, що саме з німецькими Taurus українські військові зможуть досягти суттєвих досягнень на полі бою. І навіть звільнити Крим від російських окупантів.

Зброя може повністю зруйнувати Керченський міст, вважає експерт Валерій Романенко. 

«Україна розраховує отримати німецькі крилаті ракети Taurus. Вони, на відміну від уже поставлених Storm Shadow і SCALP, мають більшу дальність. Майже вдвічі. Якщо отримаємо, то мосту, звичайно, кінець», — заявив Романенко.

Застосування німецьких ракет поряд зі Storm Shadow, SCALP і ATACMS, які Україна також очікує отримати, дасть змогу Силам оборони знищувати будь-які системи, навіть найпотужніші, в тилу ворога, вважає колишній керівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж. 

Це і Чорноморський флот, і Керченський міст, загалом уся територія Криму.

«Летовища, склади, нафтобази повністю накриємо, всю Запорізьку область — все те, що рухається там у будь-якій точці. Насамперед це, звичайно, резерви, танки, БТР, БМП, склади, нафтобази. Усі укріпрайони, де потрібно пробити в окремому місці, завдавши концентрованого удару — практично пів тонни один заряд... У ворога не буде жодної захищеної точки», — переконаний Маломуж. 

Ракета Taurus. Фото: Wikipedia

Коли Україна отримає Taurus?

Міністр оборони Олексій Резніков, коментуючи ситуацію з можливою передачею ракет Києву, підтвердив, що Україна зробила офіційний запит до німецького уряду з проханням надати Taurus.

Аргументували запит тим, що аналогічні засоби, Storm Shadow, SCALP, у розпорядженні українських військових уже є й успішно застосовуються, про що знають партнери, уточнив міністр.

«Політичне рішення німецького парламенту дає більше оптимізму, позитиву, але остаточне рішення ухвалює уряд. І воно поки що не ухвалене. Але мені відомо, що дискусія серед членів уряду триває. Ми, відповідно, робимо зусилля, політичного і міжнародного характеру, щоби допомогти ухвалити рішення на користь України», — резюмував Резніков. 

Як повідомлялося раніше, уряд Німеччини найближчим часом оголосить про постачання крилатих ракет Taurus до України. В даний час Берлін працює над вирішенням питання із США.

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