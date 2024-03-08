Еще 10 детей вывезли из оккупации к родным

Команда Save Ukraine вернула на подконтрольную Украине территорию еще 10 детей, которые после полномасштабного вторжения России оказались в оккупации.



Об этом сообщил основатель и руководитель благотворительной организации Save Ukraine Николай Кулеба в Telegram.



«Дети после продолжительной разлуки наконец-то смогли обнять своих самых родных, и сейчас все семьи в безопасности», — написал он.



Он отметил, что детей принуждают посещать русские школы в оккупации. Там их заставляли писать письма российским военным, которые воюют против ВСУ, учиться по русским учебникам.



В частности, правозащитникам удалось вывезти девочку, которая родилась уже в оккупации.



«Маленькая Лана родилась уже в оккупации. Ее мама Тамила полномасштабное вторжение встретила беременной. Очень тяжело приходилось выживать в первые месяцы, когда был дефицит продуктов и лекарств в оккупации… Новая жизнь рождалась под взрывы. Роженице было очень страшно, но, к счастью, обошлось без убежища. Домой их выписали через 4 часа после родов, так и не сделав ребенку ни одной прививки», — написал Кулеба.



Он добавил, что на сегодняшний день это уже 261 ребенок, спасенный организацией от оккупационных властей.