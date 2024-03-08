Ще 10 дітей вивезли із окупації до рідних

Команда Save Ukraine повернула на підконтрольну Україні територію ще 10 дітей, які після повномасштабного вторгнення Росії опинилися в окупації.



Про це повідомив засновник та керівник благодійної організації Save Ukraine Микола Кулеба у Telegram.



«Діти після тривалої розлуки нарешті змогли обійняти своїх найрідніших, і зараз усі сім'ї в безпеці», — написав він.



Він наголосив, що дітей змушують відвідувати російські школи в окупації. Там їх змушували писати листи російським військовим, які воюють проти ЗСУ, навчатися за російськими підручниками.



Зокрема правозахисникам вдалося вивезти дівчинку, яка народилася вже в окупації.



Маленька Лана народилася вже в окупації. Її мама Таміла повномасштабне вторгнення зустріла вагітною. Дуже важко доводилося виживати в перші місяці, коли був дефіцит продуктів і ліків в окупації. Дуже сподівалася молоді жінка, що народжуватиме у вільній Україні, але ні — у пологовий їхали через кільканадцять російських блокпостів. Ледь домовилися з військовими пропустити їх у пологовий. Нове життя народжувалося під вибухи. Породіллі було дуже страшно, та, на щастя, обійшлося без сховища. Додому їх виписали через 4 години після пологів, так і не зробивши дитині жодного щеплення», — написав Кулеба.



Він додав, що сьогодні це вже 261 дитина, врятована організацією від окупаційної влади.