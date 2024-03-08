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В Донецкой области обстрелами ранены 4 человека

08 марта 2024, 23:31

В Донецкой области обстрелами ранены 4 человека

В Донецкой области обстрелами ранены 4 человека

Российские войска ранили четырех человек в Донецкой области 8 марта. Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

В поселке Южное Бахмутского района осколочное ранение получил 23-летний мужчина, находившийся во дворе. Ему оказана медицинская помощь. 

В Северске от попадания ударного FPV-дрона по гражданскому автомобилю получили телесные повреждения два человека: 64-летний водитель доставлен в больницу с ожогами в тяжелом состоянии, а его пассажир 85 лет — с контузией и ранением руки.

Также под прицел российских войск попало село Бердичи Очеретинской громады. Там ранили местную жительницу 68 лет. В момент атаки женщина находилась в подвале.

Российские оккупационные войска продолжали обстрел населенных пунктов Донецкой области в течение прошедших суток, 7 марта. 

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