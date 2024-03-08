Обстрел Донецка: без жертв, повреждены несколько частных домов

За пятницу, 8 марта, оккупированный Донецк 10 раз подвергся обстрелам. Как заявили в группировке «ДНР», под ударом оказались Кировский, Куйбышевский и Петровский районы.



В Петровском районе поврежден частный дом по улице Родниковой. Повреждены кровля, остекление, электросчетчик, забор. В Куйбышевском — попал под обстрел частный дом по улице Кренкеля. Повреждены кровля, фасад, остекление.



Оккупационные войска РФ сегодня, 8 марта, массированно обстреляли Мирноград, Шахово и Новогродовку Донецкой области. В результате атак четыре человека ранены.