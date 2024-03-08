У Донецькій області під обстрілами поранено 4 людей

Російські війська поранили чотирьох людей на Донеччині 8 березня. Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.



У селищі Південне Бахмутського району осколкове поранення отримав 23-річний чоловік, який перебував у дворі. Йому надано медичну допомогу.



У Сіверську від влучення ударного FPV-дрону по цивільному автомобілю отримали тілесні ушкодження двоє людей: 64-річного водія доставлено до лікарні з опіками у важкому стані, а його пасажир 85 років — з контузією та пораненням руки.



Також під приціл російських військ потрапило село Бердичі Очеретинської громади. Там поранили місцеву мешканку 68 років. У момент атаки жінка перебувала у підвалі.



Російські окупаційні війська продовжували обстріл населених пунктів Донецької області протягом минулої доби, 7 березня.