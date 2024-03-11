Буданов заявил о подготовке к серьезной операции в Крыму

Военная разведка (ГУР), подготовка к высадке. Фото: кадр из видео

Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов в документальном фильме «Война за море: от Днепра до Крыма» рассказал, что действия разведки в Черном море — это подготовка к серьезной операции в Крыму.







В частности Буданов объяснил значение осуществленных подразделениями военной разведки боевых миссий, в частности, в Черном море и на территории временно оккупированного Крым.



«Это все — подготовительные меры по серьезной операции в Крыму. Это проверка правильности наших утверждений о путях подхода и ухода оттуда. Кроме того, это хороший посыл для населения, живущего в оккупации уже 10 лет. Многие верят в то, что их забыли», — сказал Кирилл Буданов.

Военная разведка (ГУР), подготовка к высадке. Фото: кадр из видео

Напомним, после успешных атак на российские катера и корабли разработчики морских дронов «Магура» планируют размещение на этих беспилотниках средств ПВО и, возможно, других систем поражения.