Буданов заявив про підготовку до серйозної операції у Криму

Військова розвідка (ГУР), підготовка до висадки. Фото: кадр із відео

Глава ГУР МО України Кирило Буданов у документальному фільмі «Війна за море: від Дніпра до Криму» розповів, що дії розвідки в Чорному морі — це підготовка до серйозної операції в Криму.







Зокрема Буданов пояснив значення здійснених підрозділами військової розвідки бойових місій, зокрема у Чорному морі та на території тимчасово окупованого Криму.



«Це все — підготовчі заходи до серйозної операції в Криму. Це перевірка правильності наших тверджень про шляхи підходу і відходу звідти. Крім того, це гарний посил для населення, яке живе в окупації вже 10 років. Багато хто з них вірить у те, що їх забули», — сказав Кирило Буданов.

Військова розвідка (ГУР), підготовка до висадки. Фото: кадр із відео

Нагадаємо, після успішних атак на російські катери та кораблі розробники морських дронів «Магура» планують розміщення на цих безпілотниках засобів ППО та, можливо, інших систем ураження.