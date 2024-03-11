СБУ затримала дружину «ексрегіонала», яка шпигувала для ФСБ у Вінницькій області

Світлана Сікорська – дружина колишнього регіонала. Фото: Telegram / Оперативний ЗСУ

Служба безпеки затримала агентку ФСБ, яка збирала інформацію про Сили оборони у Вінницькій області, фігуранткою виявилася дружина колишнього функціонера Партії регіонів, який до 2015 року очолював місцеву райраду. Про це повідомив речник СБУ.



У відомстві зазначили, що за вказівкою російської спецслужби вона намагалася виявити аеродроми з бойовими літаками та гелікоптерами ЗСУ, а також з'ясувати наявність ППО поблизу авіаційних об'єктів.



Крім того, жінка цікавилася геолокаціями медустанов, де лікуються українські захисники, та розвідувала маршрути руху військових ешелонів.



Зловмисниця вже перебуває під вартою, їй загрожує довічне з конфіскацією майна. За даними Telegram-каналу «Оперативний ЗСУ» допомагала росіянам Світлана Сікорська – дружина колишнього «регіонала», який до 2015 року очолював місцеву райраду.



Зазначається, що жінка підробляла агенткою ФСБ, бо є ідейною шанувальницею «рашизму» – про свою любов до Путіна вона неодноразово писала в «однокласниках».

Канали підозрюваної. Фото: Вінницька прокуратура

У Вінницькій прокуратурі підтвердили, що протягом липня - жовтня 2023 року підозрювана 8 разів передала куратору дані про розташування військових частин, блокпостів, засобів Повітряних Сил та протиповітряної оборони на території району.



Нагадаємо, в Україні судитимуть російського окупанта, який розстріляв українського військовополоненого після штурму позицій ЗСУ.