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Более тысячи уклонистов привлекли к ответственности в 2023 году

11 марта 2024, 13:40

Более тысячи уклонистов привлекли к ответственности в 2023 году

1274 приговоров получили украинцы по судебным делам об уклонении от военной службы, по данным поисковика по судебному реестру «Бабушка», передает онлайн ресурс аналитики «Опендатабот».

Согласно сайту, обвиняемые получили как условные, так и сроки лишения свободы до 5 лет. 3746 приговоров уклонистам суммарно было вынесено с самого начала войны в 2014 году.

Треть из них приходится на 2023 год. Первый пик наказаний уклонявшихся припал на 2015 год: тогда было вынесено 1 596 приговоров.

Графика судебных решений по уклонистам. Фото: скрин opendatabot.ua

«Далее их количество постепенно спадало, достигнув 8 доведенных до конца дел в 2021 году. Однако уже в первый год Великой войны таких дел увеличилось в 20 раз — до 220 приговоров. Количество дел в прошлом году возросло в 5 раз — до 1 274», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 60 уголовных производств завершились реальным заключением. К примеру, в сентябре в прошлом году военнообязанный прошел медкомиссию, получил повестку, но не пришел к пункту сбора.

В результате решением районного суда Волынской области он получил приговор о лишении свободы на три года.

Напомним, 7 февраля, Верховная рада одобрила в первом чтении законопроект об усилении мобилизации. Позже в Раде рассказали об основных правках к законопроекту.

Детальнее про ограничения для уклонистов, изменения призывного возраста и бронь можете прочитать в этом материале «Новостей Донбасса».

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