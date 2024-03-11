Понад тисячу ухилянтів притягли до відповідальності у 2023 році

1274 вироки отримали українці у судових справах про ухилення від військової служби у 2023 році, передає сервіс «Опендатабот».



Обвинувачені отримали як умовні, так і реальні строки позбавлення волі до 5 років. 3 746 вироків ухилянтам сумарно було ухвалено від самого початку війни у 2014 році.



Третина з них припадає на 2023 рік. Перший пік покарань ухилянтів трапився у 2015 році: тоді було ухвалено 1 596 вироків.

Графіка судових рішень щодо ухилянтів. Фото: скрін opendatabot.ua

«Далі їх кількість поступово спадала, досягнувши 8 доведених до кінця справ у 2021 році. Проте вже в перший рік великої війни таких справ побільшало у 20 разів — до 249 вироків. Кількість справ торік зросла у 5 разів — до 1 257», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що 60 кримінальних проваджень завершилися реальним ув’язненням. Наприклад, у вересні торік військовозобов`язаний пройшов медкомісію, отримав повістку, але не прийшов до пункту збору.



В результаті рішенням районного суду Волинської області він отримав вирок про позбавлення волі на три роки.



Нагадаємо, 7 лютого Верховна рада схвалила у першому читанні законопроєкт про посилення мобілізації. Пізніше у Раді розповіли про основні правки до законопроєкту.



Детальніше про обмеження для ухилянтів, зміни призовного віку та бронь можете прочитати в цьому матеріалі «Новин Донбасу».