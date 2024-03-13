Российские добровольцы заявили об ударах по военным позициям Курска и Белгорода

Военнослужащие Легиона «Свобода России», Русского добровольческого корпуса и Сибирского батальона сегодня, 13 марта, сделали важное заявление. В частности, рассказали об ударах по военным объектам в Белгороде и Курске. Об этом сообщили в их пресс-службе.



«Мы обращаемся к нашим согражданам: жителям города Белгород, чиновникам Белгородской администрации и всем тем, кто нас слышит. Путинские убийцы наносят массированные удары по мирным украинским городам, выставляя свои позиции между вашими домами, школами ваших детей и госучреждениями. Ежедневно десятки простых невинных людей (в основном женщин и детей) гибнут от обстрелов из Белгорода. Обстрелы Украины с территории Белгорода должны остановиться!», — говорится в сообщении.



Российские добровольцы заявили, что вынуждены нанести огневые поражения с военных позиций, расположенных в городах Белгород и Курск.



В свою очередь военные призывают все гражданское население Белгорода и Курска эвакуироваться.



Ранее мы писали, что ночью 12 марта Легион «Свобода России», «Русский добровольческий корпус» и Сибирский батальон зашли в Курскую и Белгородскую области РФ в рамках совместной операции.



Позже военнослужащие легиона заявили, что населенный пункт Теткино, который расположен в Курской области РФ, перешел под их контроль. Утром 13 марта Легион «Свобода России» заявил о частичном взятии под контроль поселка Теткино Курской области.