Російські добровольці заявили про удари по військових позиціях Курська та Бєлгорода

Військовослужбовці Легіону «Свобода Росії», Російського добровольчого корпусу та Сибірського батальйону сьогодні, 13 березня, зробили важливу заяву. Зокрема, розповіли про удари по військових об'єктах у Бєлгороді та Курську. Про це повідомили у їхній пресслужбі.



«Ми звертаємося до наших співгромадян: жителів міста Бєлгород, чиновників Білгородської адміністрації та всіх тих, хто нас чує. Путінські вбивці завдають масованих ударів по мирним українським містам, виставляючи свої позиції між вашими будинками, школами ваших дітей та держустановами. Щодня десятки простих невинних людей (переважно жінок та дітей) гинуть від обстрілів з Бєлгорода. Обстріли України з території Бєлгорода мають зупинитися!», — йдеться у повідомленні.



Російські добровольці заявили, що змушені завдати вогневих уражень з військових позицій, які розташовані в містах Бєлгород та Курськ.



Своєю чергою військові закликають все цивільне населення Бєлгорода та Курська евакуюватися.



Раніше ми писали, що вночі 12 березня Легіон «Свобода Росії», «Російський добровольчий корпус» та Сибірський батальйон зайшли до Курської та Білгородської області РФ у рамках спільної операції.



Пізніше військовослужбовці легіону заявили, що населений пункт Теткіно, розташований у Курській області РФ,перейшов під їхній контроль . Вранці 13 березня Легіон «Свобода Росії» заявив про часткове взяття під контроль селища Теткіно Курської області.