Оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области, но военный объект РФ потерял боевую способность в воздухе

После обеда российские оккупанты снова направили из самолета тактической авиации, из акватории Черного моря, управляемую ракету по югу Одесской области, однако на подлете к побережью она потеряла боевую способность в воздухе. Об этом заявили Силы обороны юга Украины в Telegram.



«Обломки упали на открытые территории, разрушения инфраструктуры и пострадавшие не зафиксированы», — говорится в сообщении.



Военные отмечают, что за сегодня противник не впервые пытается нанести ракетный удар по Одесской области. Первое упоминание Воздушных сил об атаке по региону произошло в 07.48 утра.



Позже, около 12.00 воздушное командование «Юг» предупредило, что РФ уже направила управляемую авиационную ракету, выпущенную российским истребителем из акватории Черного моря. Однако Силы противовоздушной обороны уничтожили ее над морем.







Напомним, корреспондент «Новостей Донбасса» побывал на месте ночной российской атаки по жилому кварталу Мирнограда Донецкой области.



В результате этой атаки два человека погибли и пятеро ранены. По предварительной информации украинских правоохранителей, войска РФ ударили по Мирнограду ракетой-бомбой «Гром-Э1».