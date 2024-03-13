Окупанти завдали ракетного удару по Одеській області, але військовий об'єкт РФ втратив бойову спроможність у повітрі

Пообіді російські окупанти знов спрямували з літака тактичної авіації, з акваторії Чорного моря, керовану ракету на півдні Одеської області, проте на підльоті до узбережжя вона втратила бойову спроможність у повітрі. Про це заявили Сили оборони півдня України у Telegram.



«Уламки впали на відкриті території, руйнувань інфраструктури та постраждалих не зафіксовано», — йдеться у повідомленні.



Військові зазначають, що за сьогодні противник не вперше намагається завдати ракетного удару по Одеській області. Перша згадка Повітряних сил про атаку по регіону відбулася о 07.48 ранку.



Пізніше близько 12.00 повітряне командування «Південь» попередило, що РФ вже направила керовану авіаційну ракету, випущену російським винищувачем з акваторії Чорного моря. Однак Сили протиповітряної оборони знищили її над морем.







Нагадаємо, кореспондент «Новин Донбасу» побував на місці нічної російської атаки по житловому кварталу Мирнограду Донецької області.



Внаслідок цієї атаки двоє людей загинули й п'ятеро поранені. За попередньою інформацією українських правоохоронців, війська РФ вдарили по Мирнограду ракетою-бомбою «Гром-Е1».