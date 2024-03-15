Женщина подожгла будку для голосования. Фото: кадр из видео

Сегодня, 15 марта, женщина подожгла будку для голосования в Москве. Об этом написал пропагандистский Telegram-канал Baza.







Отмечается, что она облила её легковоспламеняющейся жидкостью, подожгла и сразу стала снимать всё на телефон.



Ранее сегодня несколько раз уже портили бюллетени в разных городах России. Как правило, в урны для голосования выливали зеленку и чернила.

В урны для голосования выливали зеленку и чернила. Фото: Telegram

По данным Baza, в столице РФ девушка залила зелёнкой урну с избирательными бюллетенями, выкрикивая проукраинские лозунги.







Напомним, на временно оккупированных территориях Донецкой области 10 марта стартовало досрочное голосование на «выборах» президента РФ, которое продлится до 14 марта.



Также «Новости Донбасса» уже писали, как будут проходить выборы президента России на захваченной россиянами части Донецкой области.