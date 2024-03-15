Жінка підпалила будку для голосування. Фото: кадр із відео

Сьогодні, 15 березня, жінка підпалила будку для голосування у Москві. Про це пише пропагандистський Telegram-канал Baza.







Зазначається, що вона облила її легкозаймистою рідиною, підпалила й відразу почала знімати все на телефон.



Раніше сьогодні кілька разів уже псували бюлетені у різних містах Росії. Як правило, в урни для голосування виливали зеленку та чорнило.

В урни для голосування виливали зеленку та чорнило. Фото: Telegram

За даними Baza, у столиці РФ дівчина залила зеленкою урну з виборчими бюлетенями, вигукуючи проукраїнські гасла.







Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Донецької області 10 березня стартувало дострокове голосування на «виборах» президента РФ, яке триватиме до 14 березня.



Також «Новини Донбасу» вже писали, як проходитимуть вибори президента Росії на захопленій росіянами частині Донецької області.