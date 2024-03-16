В Мелитополе арестован местный житель, у которого в соцсети нашли фото с надписью «Смерть Путіну» — СМИ

В оккупированной части Запорожской области силовики задержали молодого мужчину из-за селфи на фоне надписи «СМЕРТЬ ПУТIНУ!». Это фото размешено на заброшенной страничке российской соцсети VK. Оккупационные власти открыли уголовное дело о «призывах к терроризму», пишет издание ASTRA, ссылаясь на источник.

По данным медиа, речь идет о 27-летнем Александре Плысюке — уроженце Мелитополя. После российской оккупации он остался в родном регионе. 13 марта против Плысюка завели уголовное дело по статье о «публичных призывах к террористической деятельности» (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) — таким «призывом» силовики посчитали его селфи на фоне надписи «смерть Путину» на украинском языке.



Фото Александр опубликовал еще в 2017 году, а его страничка VK не обновляется с 2019 года, отмечает издание.



Когда на Александра завели дело, он уже находился под арестом у оккупационных силовиков по административной статье о нарушении режима военного положения (ч.1 ст. 20.5.1 КоАП РФ). По какой именно причине его изначально задержали, неизвестно.