У Мелітополі заарештовано місцевого жителя, у якого в соцмережі знайшли фото з написом «Смерть Путіну» — ЗМІ

В окупованій частині Запорізької області силовики затримали молодого чоловіка через селфі на тлі напису «СМЕРТЬ ПУТІНУ!». Це фото розміщено на стрій сторінці російської соцмережі VK. Окупаційна влада відкрила кримінальну справу про «заклики до тероризму», пише видання ASTRA, посилаючись на джерело.

За даними медіа, йдеться про 27-річного Олександра Плисюка — уродженця Мелітополя. Після російської окупації він залишився у рідному регіоні. 13 березня проти Плисюка порушили кримінальну справу за статтею про «публічні заклики до терористичної діяльності» (ч. 2 ст. 205.2 КК РФ) — таким «закликом» силовики вважають його селфі на тлі напису «смерть Путіну» українською мовою.



Фото Олександр опублікував ще 2017 року, а його сторінка VK не оновлюється з 2019 року, зазначає видання.



Коли проти Олександра порушили справу, він перебував під арештом в окупаційних силовиків за адміністративної статті про порушення режиму воєнного стану (ч.1 ст. 20.5.1 КоАП РФ). З якої причини його спочатку затримали, невідомо.