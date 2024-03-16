В Росії безпілотники атакували два нафтопереробні заводи

Вранці 16 березня два безпілотники атакували два нафтопереробні заводи (НПЗ) в Самарській області РФ, повідомляють Telegram-канали міста Сизрань.



За інформацією видання Baza, безпілотник атакував територію заводу у Сизрані. Сталася пожежа, площа складає 500 кв.



«Атака сталася о 6-й ранку за місцевим часом. Перший дрон атакував територію нафтопереробного заводу у Сизрані. Там почалася пожежа. Зараз площа займання становить 500 квадратних метрів», — повідомили на каналі.



Також дрон атакував Новокуйбишевський НПЗ. Там також виникла пожежа, яку рятувальники загасили.

Вночі 15 березня жителі Бутурлінівки Воронезької області повідомили вночі про вибухи та стрілянину, імовірно БПЛА атакували військовий аеродром «Бутурлінівка». Три безпілотники потрапили до нафтозаводу у Калузькій області.



14 березня, над Бєлгородом і Білгородським районом спрацювала система ППО РФ, місцева влада повідомила, що «збито» 8 повітряних цілей на підльоті до міста, внаслідок «прильоту» в легковий автомобіль загинув водій.