Белгород попал под обстрел: в автомобиле погиб водитель, есть разрушения, говорят о заходе ДРГ

«Прилет» в Белгороде. Фото: кадр из видео

Сегодня, 14 марта, над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО РФ, местные власти сообщили, что «сбито» 8 воздушных целей на подлете к городу, в результате «прилета» в легковой автомобиль погиб водитель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.



«По предварительным данным, в результате прилета в легковой автомобиль погиб водитель. Также на линию скорой помощи поступило обращение о 2 пострадавших женщинах и одном мужчине», — заявил Гладков.



Он также добавил, что в Белгороде есть повреждение в двух частных домовладениях и на территории одного из учреждений здравоохранения — пробита кровля и повреждены 5 и 6 этаж здания.



Обновлено. В обстрелянной машине в Белгороде погиб российский военный, утверждает «Русский добровольческий корпус». Согласно сообщению, погиб Голышкин Дмитрий Алексеевич, 06.12.1997 года с В/Ч 31135.



В Минобороны России заявили, что средствами ПВО уничтожены восемь реактивных снарядов в воздухе над территорией Белгородской области.



По информации прокремлевского телеграмм-канала Mash, несколько ракет сбили на подлете к телецентру Белгорода.



Также в Белгороде снаряд попал в здание судмедэкспертизы (поселок Сосновка), пишут местные СМИ.



Позже количество пострадавших в результате атаки по Белгороду увеличилось до четырех человек, заявил мэр города Валентин Демидов.



Под огнем также оказался город Грайворон. Предварительно пострадал один человек, у него ранение руки. Повреждены три автомобиля.



Кроме того российские провластные телеграм-каналы Mash и Shot пишут о попытке проникновения украинской ДРГ. Утверждается, что бой с диверсантами продолжается в районе села Сподарюшино Белгородской области.



Очевидцы сообщают об ударах РСЗО «Град». Напомним, 12 марта, городскую администрацию города Белгород атаковали БПЛА, повредив центральный вход в здание и выбив стекла в окнах с первого по пятый этажи.