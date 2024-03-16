Ракетный удар по Одессе: еще один человек скончался в больнице

В Одессе в больнице от полученных ранений скончался еще один сотрудник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Таким образом число погибших в результате ракетного удара 15 марта по городу увеличилось до 21 человека. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.



По состоянию на утро субботы, 16 марта, в медучреждениях Одессы остаются 39 пострадавших, из них 9 — в тяжелом состоянии, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.



Как сообщалось, в Одессе в пятницу прозвучало несколько взрывов, позже стало известно о ракетных ударах по городу. Известно о 73 раненых, в их числе медики и спасатели.



16 марта объявлено в Одессе днем траура.