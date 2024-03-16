В Донецкой области — новые разрушения из-за российских обстрелов

В Донецкой области за сутки российскими обстрелами поврежден ряд жилых домов. Об этом сообщили в Донецкой областной военной администрации. Там напомнили, что Красногоровке Марьинской громады ранен человек.



В Кураховской громаде обстреляны окрестности Острого и Курахово.



В Славянске повреждено промышленное здание и 3 грузовика. Под огнем Предтечино Константиновской громады, Торское и Заречное Лиманской громады.



В Торецкой громаде поврежден дом в Северном. В Часовярской громаде повреждены 9 частных домов. В Северске повреждены 4 дома и нежилое сооружение.



Всего за сутки россияне 18 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуирован 1171 человек, в том числе 198 детей, отметили в ОВА.