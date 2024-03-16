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В Донецкой области — новые разрушения из-за российских обстрелов

16 марта 2024, 11:46

В Донецкой области — новые разрушения из-за российских обстрелов

В Донецкой области за сутки российскими обстрелами поврежден ряд жилых домов. Об этом сообщили в Донецкой областной военной администрации. Там напомнили, что Красногоровке Марьинской громады ранен человек. 

В Кураховской громаде обстреляны окрестности Острого и Курахово. 

В Славянске повреждено промышленное здание и 3 грузовика. Под огнем Предтечино Константиновской громады, Торское и Заречное Лиманской громады.

В Торецкой громаде поврежден дом в Северном. В Часовярской громаде повреждены 9 частных домов. В Северске повреждены 4 дома и нежилое сооружение.

Всего за сутки россияне 18 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуирован 1171 человек, в том числе 198 детей, отметили в ОВА. 

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