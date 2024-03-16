Ракетний удар по Одесі: ще одна людина померла в лікарні

В Одесі в лікарні від поранень помер ще один співробітник Державної служби з надзвичайних ситуацій. Таким чином, кількість загиблих в результаті ракетного удару 15 березня по місту збільшилася до 21 людини. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.



Станом на ранок суботи, 16 березня, у медзакладах Одеси залишаються 39 постраждалих, з них 9 — у тяжкому стані, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.



Як повідомлялося, в Одесі в п'ятницю пролунало кілька вибухів, пізніше стало відомо про ракетні удари по місту. Відомо про 73 поранених, серед них медики та рятувальники.



16 березня оголошено в Одесі днем жалоби.