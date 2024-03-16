Вранці армія РФ вбила ще одного мешканця Донеччини

Одна людина загинула та одна поранена внаслідок обстрілу Очеретинської громади Донецької області. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.



Вранці 16 березня російські війська обстріляли із важкої артилерії Новоселівку Першу. Там загинув 51-річний чоловік. Ще один чоловік отримав поранення — його доправили до лікарні.



Очеретинську громаду розтинає лінія фронту. Щодня там несе загрозу для життя, наголосили в ОВА.



У Національній поліції Донеччини повідомили, що минулої доби обстріляли міста Гірник, Красногорівка, Курахове, Мирноград, Слов'янськ, селища Желанне, Очеретине, Північне, села Новоселівка Перша, Сокіл, Соловйове.



Армія РФ застосувала ракету-бомбу «Гром-Е1», керовані авіабомби, ЗРК «С-300», РСЗВ «Град», артилерію. Пошкоджено 20 цивільних об'єктів — 10 житлових будинків, школу, підприємство, адмінбудівлю, котельню, автомобілі, критичну інфраструктуру.



Шість ударів Росія завдала Мирнограду — двома бомбами «Гром-Е1» і чотирма ракетами «С-300». Пошкоджено дев'ять багатоквартирних будинків та інфраструктуру.

За п'ятницю, 15 березня, на Донеччині одного мирного жителя поранено внаслідок обстрілів російських окупаційних військ. В обласній військовій адміністрації уточнили, що це мешканець Красногорівки.