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Село Тьоткіно у Курській області частково знеструмлене через обстріл

17 березня 2024, 16:47

Село Тьоткіно у Курській області частково знеструмлене через обстріл

Сьогодні, 17 березня, російська влада повідомила про обстріл селища Тьоткіно Глушківського району Курської області. Частина будинків залишилася без світла. Про це заявив губернатор регіону Роман Старовойт.

За уточненою інформацією, внаслідок пошкодження ліній електропередач, частина будинків у населеному пункті знеструмлена.

Крім того, пошкоджено 5 житлових будинків.

Раніше ми писали, що у Бєлгороді сьогодні, 17 березня, знову чути вибухи, працює протиповітряна оборона. Відомо про смерть підлітка, також одна людина отримала поранення.

Також 13 березня Легіон «Свобода Росії» заявив про часткове взяття під контроль селища Тьоткіно Курської області.

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Роман Старовойт
Місця
Курська область Тьоткіно

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