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Россия покупает в США спутниковые фото для ударов по Украине — The Atlantic

18 марта 2024, 16:15

Россия покупает в США спутниковые фото для ударов по Украине — The Atlantic

Удары РФ с помощью крылатых ракет, скорее всего, наносятся с использованием спутниковых снимков, предоставленных американскими компаниями, пишет американский журнал The Atlantic со ссылкой на украинский военный источник.

По его словам, последовательность ясна: спутник делает снимки места, а через несколько дней или недель прилетает ракета.

Иногда после этого другой спутник делает дополнительные изображения, возможно, для проверки степени ущерба, пишет издание.

«Количество совпадений, когда за фото следуют удары, слишком велико, чтобы быть случайным», — заявил источник.

Подозрительные случаи накапливаются, и поскольку многие компании, занимающиеся спутниковыми снимками, предлагают список архивных изображений с указанием дат и координат, можно просмотреть десятки тысяч изображений, сделанных в Украине, и заметить подозрительные закономерности.

«Примерно шесть месяцев назад мы и представить себе не могли, что частные компании будут продавать спутниковые снимки в чувствительных районах. Но стало трудно поверить, что эти совпадения случайны», — заявил украинский военный чиновник.

В Минобороны Украины подозревают, что Россия покупает спутниковые снимки в США через сторонние компании, и что эти изображения могут быть использованы в вооруженной агрессии против Украины.

Ранее ГУР рассказало, что государство-агрессор закупает средства связи, в том числе терминалы спутникового интернета Starlink, для использования в войне портив Украины в арабских странах.

После чего военнослужащие ВСУ опубликовали уничтожение платформами спутниковой связи Starlink, которую использовали российские войска.

Напомним, миллиардер Илон Маск тайно приказал своим инженерам отключить сеть спутниковой связи Starlink его компании вблизи побережья Крыма, чтобы сорвать тайное нападение Украины на российский военно-морской флот. 

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