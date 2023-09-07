Илон Маск сорвал тайное нападение Украины на флот РФ — CNN

Американский миллиардер Илон Маск тайно приказал своим инженерам отключить сеть спутниковой связи Starlink его компании вблизи побережья Крыма, чтобы сорвать тайное нападение Украины на российский военно-морской флот. Об этом пишет американское издание CNN.



Когда украинские подводные дроны, начиненные взрывчаткой, приблизились к российскому флоту, они потеряли связь и «выбросились на берег».



Решение Маска, в результате которого украинские чиновники вынуждены были просить его снова включить спутники, было вызвано страхом, что Россия ответит на нападение ядерным оружием.

Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации в ВСУ дрон SAKER SCOUT с искусственным интеллектом.



