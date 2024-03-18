Росія купує у США супутникові знімки для ударів по Україні — The Atlantic

Удари РФ за допомогою крилатих ракет, швидше за все, наносяться з використанням супутникових знімків, наданих американськими компаніями, пише американський журнал The Atlantic із посиланням на українське військове джерело.



За його словами, послідовність зрозуміла: супутник робить знімки місця, а за кілька днів чи тижнів прилітає ракета.



Іноді після цього інший супутник робить додаткові зображення, можливо, для перевірки влучань, пише видання.



«Кількість збігів, коли за фото йдуть удари, занадто велика, щоб бути випадковою», — заявило джерело.



Підозрілі випадки накопичуються, і оскільки багато компаній, які займаються супутниковими знімками, пропонують список архівних зображень із зазначенням дат та координат, можна переглянути десятки тисяч зображень, зроблених в Україні, та помітити підозрілі закономірності.



«Приблизно шість місяців тому ми й уявити не могли, що приватні компанії продаватимуть супутникові знімки у чутливих районах. Але стало важко повірити, що ці збіги є випадковими», — заявив український військовий чиновник.



У Міноборони України підозрюють, що Росія купує супутникові знімки у США через сторонні компанії, і що ці зображення можуть бути використані у збройній агресії проти України.



Раніше ГУР розповіло, що держава-агресор закуповує засоби зв'язку, зокрема термінали супутникового інтернету Starlink, для використання у війні проти України в арабських країнах.



Після чого військовослужбовці ЗСУ опублікували знищення платформ супутникового зв'язку Starlink, яку використовували російські війська.



Нагадаємо, мільярдер Ілон Маск таємно наказав своїм інженерам відключити мережу супутникового зв'язку Starlink його компанії поблизу узбережжя Криму, щоб зірвати таємний напад України на російський військово-морський флот.