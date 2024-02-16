ВСУ показали уничтожение российского Starlink

Уничтожение российского Starlink. Фото: кадр из видео

Военнослужащие ВСУ опубликовали уничтожение платформами спутниковой связи Starlink, которую использовали российские войска. Видео на своей странице в Facebook распространила 71 ОЕБр.







«Все слышали о том, что россияне начали пользоваться платформами спутниковой связи SpaceX, но до сих пор снять их нам не удавалось. А наши fpv-дроны не стерпели безобразия и твердо стали на страже международного права и деловой репутации уважаемой компании. Короче, нет у оккупантов старлинка. По крайней мере, в зоне обозримости бойцов нашей бригады», — говорится в сообщении.



Отмечается, что угнанный или приобретенный контрабандным путем модем заметили операторы разведывательных БПЛА 71 егерской бригады.



Напомним, Главное управление разведки Министерства обороны Украины подтвердило, что государство-агрессор закупает средства связи, в том числе терминалы спутникового интернета Starlink.



Позже появилась информация, что у российской армии все ещё наблюдаются проблемы со связью, даже несмотря на то, что им удалось получить терминалы спутникового интернета Starlink.



14 февраля 2024 года, пограничники бригады Гвардии наступления «Помста» также продемонстрировали, как уничтожили один из пунктов связи оккупантов.