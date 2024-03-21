Посол США отреагировала на удар армии РФ по Киеву

Чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Бриджит Бринк прокомментировала утреннею атаку российских оккупантов на Киев, в результате которой пострадали 10 человек, в частности, ребенок. Об этом она написала в своей соцсети.



Отмечается, что 20 марта в украинской столице была проведена встреча советников по безопасности, обсуждалась формула мира. По словам Бринк, ракетная атака на Киев, возможно, была ответом России.



«Ответ России на вчерашнюю встречу в Киеве советников по вопросам безопасности из стран всего мира для обсуждения формулы мира Владимира Зеленского? Гиперзвуковая ракета Кинжал по Киеву в 5:00 утра», — написала она.



Также Бринк поблагодарила украинских военнослужащих сил противовоздушной обороны Украины за мужество.



Ранее мы писали, что в ночь на 21 марта войска РФ атаковали Киев двумя баллистическими/аэробалистическими ракетами «Искандер-М» (KN-23) /Х-47М2 «Кинжал», а также 29 крылатыми ракетами Х-101/Х-555 из 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (районы пусков — Волгодонск, Энгельс — РФ.). Все ракеты уничтожены.



Известно, что в Киеве в результате сегодняшней ракетной атаки России пострадали десять человек. Двое из них госпитализированы.