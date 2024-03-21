Посол США відреагувала на удар армії РФ по Києву

Надзвичайний і повноважний посол США в Україні Бріджіт Брінк прокоментувала ранкову атаку російських окупантів на Київ, внаслідок якої постраждали 10 людей, зокрема дитина. Про це вона написала у своїй соцмережі.



Зазначається, що 20 березня в українській столиці було проведено зустріч радників з безпеки, обговорювалась формула миру. За словами Брінк, ракетна атака на Київ, можливо, була відповіддю Росії.



«Відповідь Росії на вчорашню зустріч у Києві радників з питань безпеки з країн усього світу для обговорення формули миру Володимира Зеленського? Гіперзвукова ракета Кинжал по Києву о 5:00 ранку», — написала вона.



Також Брінк подякувала українським військовослужбовцям сил протиповітряної оборони України за мужність.



Раніше ми писали, що в ніч на 21 березня війська РФ атакували Київ двома балістичними/аеробалістичними ракетами «Іскандер-М» (KN-23)/Х-47М2 «Кинжал», а також 29 крилатими ракетами Х-101/Х-555 з 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (райони пусків – Волгодонськ, Енгельс – РФ.). Усі ракети знищено.



Відомо, що в Києві внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки Росії постраждали десятеро людей. Двох із них госпіталізовано.