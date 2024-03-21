«20 дней в Мариуполе» теперь можно посмотреть онлайн

Документальный фильм Мстислава Чернова «20 дней в Мариуполе» сегодня, 21 марта, появился на украинских стриминговых сервисах. Теперь желающие могут посмотреть его онлайн. Об этом сообщил украинский кинодистрибьютор Arthouse Traffic.



Теперь лента доступна для просмотра на платформах Sweet.TV, Megogo, «Киевстар ТВ», Takflix и Volia TV. Также ранее компания рассказывала, что ленту можно посмотреть на платформах Amazon, AppleTV, Google Play Movies, Vudu и Microsoft.



С 14 марта начался повторный показ фильма на больших экранах, сейчас он проходит в некоторых кинотеатрах страны.



Лента «20 дней в Мариуполе» получила премию «Оскар» Американской академии киноискусств как лучший документальный фильм. Это первый украинский фильм, получивший «Оскар».



Лента рассказывает о первых неделях боевых действий в Мариуполе Донецкой области во время полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Над фильмом работали режиссер и фотограф Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка и продюсер и журналистка Василиса Степаненко. Они стали последними журналистами, которые освещали начало уничтожения Россией Мариуполя — за это все трое получили Пулитцеровскую премию.



Лента стала самым кассовым документальным фильмом в Украине в прошлом году, собрав 500 тысяч гривен только за первый уикенд проката.



Ранее сообщалось, что документальный фильм «20 дней в Мариуполе» получил премию BAFTA Британской киноакадемии.