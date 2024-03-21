«20 днів у Маріуполі» тепер можна переглянути онлайн

Документальний фільм Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі» сьогодні, 21 березня, з'явився на українських стрімінгових сервісах. Тепер охочі можуть переглянути його онлайн. Про це повідомив український кінодистриб'ютор Arthouse Traffic.



Тепер стрічка доступна для перегляду на платформах Sweet.TV, Megogo, Київстар ТВ, Takflix і Volia TV. Також раніше компанія розповідала, що стрічку можна переглянути на платформах Amazon, AppleTV, Google Play Movies, Vudu та Microsoft.



З 14 березня розпочався повторний показ фільму на великих екранах, зараз він проходить у деяких кінотеатрах країни.



Стрічка «20 днів у Маріуполі» здобула премію «Оскар» Американської академії кіномистецтв як найкращий документальний фільм. Це перший український фільм, який одержав «Оскар».



Стрічка розповідає про перші тижні бойових дій у Маріуполі Донецької області під час повномасштабного вторгнення Росії до України у 2022 році. Над фільмом працювали режисер та фотограф Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсер та журналістка Василиса Степаненко. Вони стали останніми журналістами, які висвітлювали початок знищення Росією Маріуполя — за це усі троє здобули Пулітцерівську премію.



Стрічка стала найкасовішим документальним фільмом в Україні минулого року, зібравши 500 тисяч гривень лише за перший вікенд прокату.



Раніше повідомлялося, що документальний фільм "20 днів у Маріуполі" отримав премію BAFTA Британської кіноакадемії.