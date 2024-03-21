Игроки Minecraft теперь могут виртуально побывать в соляных шахтах оккупированного Соледара

Компании UNITED24 и Endorah запустили игру Minesalt, созданную на базе Minecraft. Пространство в игре — это крупнейшая соляная шахта в Европе, которая расположена в городе солевар Донецкой области.



С февраля 2023 года Соледар оккупирован Россией. Цель проекта — напомнить миру о войне в Украине и собрать средства на восстановление Великокостромской гимназии, которую разрушили оккупанты. В игре есть 16 локаций, 500 километров тоннелей, множество историй и 140 кристаллов, которые должны собрать игроки.



Персонажами игры стали послы UNITED24: основатель Virgin Group Ричард Брэнсон, лауреат Нобелевской премии в области физиологии или медицины Пол Нерс, актер Миша Коллинз, боксер Александр Усик, астронавт Скотт Келли, футболист Александр Зинченко, актрисы Кэтрин Винник и Иванна Сахно. Они будут сопровождать игроков в виртуальных шахтах Соледара.