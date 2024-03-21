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Гравці Minecraft тепер можуть віртуально побувати у соляних шахтах окупованого Соледара

21 березня 2024, 22:04

Гравці Minecraft тепер можуть віртуально побувати у соляних шахтах окупованого Соледара

Гравці Minecraft тепер можуть віртуально побувати у соляних шахтах окупованого Соледара

Компанії UNITED24 та Endorah запустили гру Minesalt, створену на базі Minecraft. Простір у грі — це найбільша соляна шахта в Європі, яка розташована у місті солевар Донецької області.

 З лютого 2023 Соледар окупований Росією. Метою проєкту є нагадати світові про війну в Україні та зібрати кошти на відновлення Великокостромської гімназії, яку зруйнували окупанти. У грі є 16 локацій, 500 кілометрів тунелів, безліч історій та 140 кристалів, які мають зібрати гравці.

 Персонажами гри стали посли UNITED24: засновник Virgin Group Річард Бренсон, лауреат Нобелівської премії у галузі фізіології чи медицини Пол Нерс, актор Міша Коллінз, боксер Олександр Усик, астронавт Скотт Келлі, футболіст Олександр Зінченко, актриси Кетрін Винник та Іванна. Вони супроводжуватимуть гравців у віртуальних шахтах Соледара. 

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