Гравці Minecraft тепер можуть віртуально побувати у соляних шахтах окупованого Соледара

Компанії UNITED24 та Endorah запустили гру Minesalt, створену на базі Minecraft. Простір у грі — це найбільша соляна шахта в Європі, яка розташована у місті солевар Донецької області.



З лютого 2023 Соледар окупований Росією. Метою проєкту є нагадати світові про війну в Україні та зібрати кошти на відновлення Великокостромської гімназії, яку зруйнували окупанти. У грі є 16 локацій, 500 кілометрів тунелів, безліч історій та 140 кристалів, які мають зібрати гравці.



Персонажами гри стали посли UNITED24: засновник Virgin Group Річард Бренсон, лауреат Нобелівської премії у галузі фізіології чи медицини Пол Нерс, актор Міша Коллінз, боксер Олександр Усик, астронавт Скотт Келлі, футболіст Олександр Зінченко, актриси Кетрін Винник та Іванна. Вони супроводжуватимуть гравців у віртуальних шахтах Соледара.