В ВСУ показали, как возле Соледара артиллеристы уничтожили танк ВС РФ

В ВСУ показали, как на Бахмутском направлении в районе Соледара разбили танк ВС РФ. Видео удара по технике российской армии опубликовал командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.



«Под Соледаром танк оккупантов попытался выдвинуться на огневую позицию. Но повоевать не успел — сначала подорвался на собственной мине, а потом его добили точным выстрелом пушки САУ 2С3 «Акация» из 30-й ОМБр», — подписал видео военный.

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