Ситуация в Запорожье после обстрела: запущена ДнепроГЭС, количество пострадавших жителей выросло

На Днепровской гидроэлектростанции, несмотря на значительные повреждения после российского обстрела, энергетикам удалось запустить в работу часть оборудования. Однако электроэнергию станция пока не производит, сообщило Министерство энергетики Украины.



Специалисты продолжают осматривать повреждения для выяснения и оценки масштабов ущерба.

В результате ночных и утренних ударов по Запорожью в городе погибли три человека. Повреждено более 150 домов. По состоянию на 17 часов вечера 22 марта известно о 25 пострадавших.

«8-летняя девочка и 35-летний мужчина — дочь и отец. Погибли от удара российской ракеты по частному сектору Запорожья. Оборвала утренняя вражеская атака и жизнь 62-летнего мужчины - водителя троллейбуса, который двигался по плотине ГЭС. Пассажиров в транспорте не было. По обновленной информации, ранены 20 человек», — сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

В частном секторе Запорожья продолжается поисковая операция.